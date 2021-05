Strakosha, l'addio di Inzaghi può cambiare il suo futuro: ma senza rinnovo sarà cessione

L'addio di Inzaghi stravolge ogni cosa in casa Lazio, dal modulo ai calciatori in rosa. Ecco allora che potrebbe subire modifiche anche la posizione di Thomas Strakosha, arrivato a 12 mesi dalla scadenza contrattuale. Il portiere, relegato in panchina con l'arrivo di Reina, non ha intenzione di trascorrere altro tempo tra le riserve. Una volta risolta la questione allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, verranno affrontati gli altri temi legati alla squadra. Il classe '95, senza prolungamento e adeguamento, verrebbe ceduto nella prossima sessione di calciomercato per non perderlo a zero nell'estate 2022. Per la sua permanenza nella Capitale, dunque, diventa fondamentale un incontro con la dirigenza per raggiungere una nuova intesa. Attualmente guadagna 1,3 milioni di euro all'anno, chiede un rilancio da parte del club per posticipare la scadenza del contratto in vigore. Più soldi e spazio rispetto a quanto avvenuto nell'ultima stagione. Se la società non fosse in grado di dar a Strakosha queste garanzie, sarà cessione. E allora non possono che tornare alle mente le frasi di febbraio, in cui il portiere "ammiccava" alla Bundesliga: "Quello tedesco un campionato interessante, ci sono buone squadre". L'approdo di Inzaghi all'Inter potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Anche per il futuro di Strakosha.

