Verona - Lazio, Immobile & co. al Bentegodi per fare il poker di rivincite

La Lazio alla ricerca di un'altra rivincita: domenica contro l'Hellas Verona si vuole far poker. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la squadra guidata da Simone Inzaghi è già riuscita tre volte in questo girone di ritorno a battere le squadre che l'avevano sconfitta all'andata. Si tratta di Atalanta, Sampdoria e Udinese. Un successo contro gli uomini di Juric confermerebbe il trend, portando a quattto i "ribaltoni" stagionali. Al Bentegodi il bilancio è negativo, ma i biancocelesti hanno vinto le ultime tre gare giocate in quello stadio col Verona (in totale sono cinque i successi della Lazio, contro i 10 dell'Hellas, nove i pareggi).

Lazio, Farris talismano: ecco tutte le volte che ha sostituito Inzaghi

Lazio, pericolo diffidati: tutti i calciatori a rischio squalifica

TORNA ALLA HOMEPAGE