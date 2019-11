Lazio Basket, l'iniziativa per il reinserimento degli ex atleti nel lavoro: info e link utili

Il reinserimento degli ex atleti nel mondo del lavoro, in ambito sportivo e non, è spesso un percorso complicato e ricco di ostacoli. Non è semplice cambiare completamente prospettive, programmi, competenze. Calarsi nella realtà di dover imparare un nuovo mestiere non è automatico per tutti, e per questo la Lazio Calcio è scesa in prima linea per aiutare i suoi tesserati con delle scuole di formazione post carriera. Ma non è l'unico ramo della polisportiva attivo in tal senso. Come riportato da canottaggio.org, l'ex azzurra e anche atleta della Canottieri Lazio, Gabriella Bascelli, ha reso nota un'altra lodevole iniziativa promulgata dal mondo biancoceleste. Grazie al co-finanziamento della Comissione Europea, in collaborazione con la Lazio Basket, è stata data la possibilità a 10 atleti (o ex atleti) di partecipare a un corso intensivo presso l'Università Europea di Roma. I moduli di studio saranno suddivisi in tre parti: Economico-Giuridico, Motivazionale e SoftSkills. Le lezioni dureranno un totale di 18 ore (6 per ogni modulo), e ognuno degli studenti verrà sottoposto a un tutoraggio individuale e 32 ore di tirocinio. Alla fine del corso uno dei 10 atleti verrà scelto per partecipare alla conferenza finale del progetto, con sede a Budapest.

LINK UTILI - Per partecipare al progetto occorrerà riempire QUESTO MODULO, con la consapevolezza che il corso è limitato a sole 10 persone e che si verrà ricontattati a selezioni completate. Le iscrizioni chiuderanno il 20/12/2019, per ulteriori informazioni basta cliccare sui link seguenti:

