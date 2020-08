Auronzo, primo giorno di ritiro: D. Anderson, Falbo e Moro pronti a mettersi in mostra - FOTO

Il ritiro di Auronzo di Cadore è ufficialmente iniziato. Non abbiamo dovuto aspettare molto per rivedere i giocatori in campo e anche loro, nonostante le poche vacanze, si sono mostrati entusiasti di tornare sul terreno di gioco. Soprattutto Raul Moro, Luca Falbo e Djavan Anderson vogliono mettersi in mostra per giocarsi le loro chances. Ecco i loro scatti sui rispettivi profili Instagram.

