Calciomercato, i tifosi di Lazio e United si litigano Milinkovic...sui social

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Sergej Milinkovic Savic continua a tenere banco in casa Lazio. Il calciatore biancoceleste è seguito con attenzione dal Manchester United che, però, non ha lanciato l'assalto finale per portare il calciatore in Inghilterra. La chiusura anticipata del mercato in Premier, fissata per l'8 agosto, gioca a sfavore dei Red Devils. I tifosi del club dell'Old Trafford, però, non si arrendono e hanno dato l'assalto al profilo Instagram del numero 21. "Come to Manchester", "We want you" e "United" sono tra i commenti più frequenti sotto i post del serbo. E i tifosi della Lazio?

LA RISPOSTA LAZIALE - I sostenitori biancocelesti non sono rimasti certo a guardare e hanno inondato d'amore Sergej. "Resta con noi", "Rimani", "Sei la nostra stella" e "Portaci in Champions" con i colori sociali della prima squadra della Capitale hanno riempito le pagine di Milinkovic. L'ironia poi non manca ai tifosi laziali e non mancano nemmeno i commenti sulla pioggia inglese a paragone con le assolate giornate romane. Non rimane che aspettare qualche altro giorno, per quello che riguarda il "pericolo Premier", e, almeno per il momento, si scioglierà l'arcano. Per il resto bisognerà aspettare il 2 settembre per capire se il futuro di Milinkovic sarà ancora tutto a tinte biancocelesti.

