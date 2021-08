Empoli - Lazio, l'esultanza di Immobile: "Grandi ragazzi avanti così" - FOTO

Prima gara ufficiale e la Lazio mette in cassaforte subito tre punti. Infatti, per i biancocelesti il primo match della nuova stagione si è concluso per 3-1 grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile. Con i loro timbri infatti la squadra targata Sarri ha vinto in rimonta. Non un gol qualunque quello del bomber biancoceleste che ha raggiunto Inzaghi, Mancini e Riva a quota 156 (-1 da Luca Toni). In occasione della vittoria agguantata, Ciro ha esultato per il successo di ieri sera tramite il suo account Instagram, scrivendo: "Buona la prima, grandi ragazzi avanti così. Che belle ritrovare i tifosi e festeggiare insieme a loro".

