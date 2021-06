Euro 2020, la Spagna stecca e i tifosi della Lazio: "Che errore non portare Luis Alberto!"

La Spagna stecca l'esordio all'Europeo. La Roja, nonostante l'85% di possesso palla, non riesce ad avere la meglio sulla Svezia che strappa uno 0-0 prezioso. La selezione di Luis Enrique è sembrata rallentata e priva di guizzi, soprattutto sulla trequarti. La prestazione non è sfuggita ai tifosi della Lazio che sui social hanno puntato il ct iberico. Il motivo? L'esclusione di Luis Alberto mai preso in considerazione dal commissario tecnico nonostante prestazioni importanti in Serie A con l'aquila sul petto. "Assurdo che in questa Spagna non ci sia spazio per Luis Alberto", "Luis Alberto poteva essere il miglior centrocampista dell'Europeo, ma Luis Enrique non lo ha convocato" e "Manca la magia, manca Luis Alberto" sono i commenti più frequenti. Una piccola rivincita per il Mago biancoceleste, decisivo in biancoceleste e praticamente ignorato in nazionale. Tra un anno ci sarà il Mondiale in Qatar e il numero dieci spera di avere un posto nella Spagna di domani. L'ex allenatore di Roma e Barcellona gli darà una chance?