Formula 1, in Canada vince Hamilton e Immobile non ci sta: "Vergogna!"

Domenica sera amarissima per gli appassionati di Formula 1 che tifano Ferrari: Sebastian Vettel ha vinto su pista, ma per una penalità discutibile di 5 secondi assegnatagli dai giudici è scivolato in seconda posizione, lasciando il primo gradino del podio a Lewis Hamilton. Tante polemiche tra i tifosi e tra questi c'è anche Ciro Immobile: l'attaccante della Lazio ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui inquadra il tabellone dei piazzamenti finali del Gran Premio del Canada, accompagnandola con un eloquente "Vergogna". Pensiero che ha attraversato le menti di molti.