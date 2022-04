Genoa – Lazio, Cucchi: “Biancocelesti continui e incisivi. Immobile…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio ha dominato in campo, battendo il Genoa 4 a 1. Una vittoria importantissima per i biancocelesti, ai fini del loro percorso verso l’Europa. Al termine del match, come di consueto, il giornalista Roberto Cucchi ha espresso le sue sensazioni sulla sfida. Questo il suo commento: “Immobile trascina al successo la Lazio. Tripletta per lui e gara di spessore della squadra. Biancocelesti continui ed incisivi per tutti i 90 minuti”

