Immobile, la nuova maglia del piccolo Mattia: "Io tifo Lazio" - FOTO

Papà Immobile è in Nazionale, stasera affronterà la Grecia. E il piccolo Mattia, insieme alle sue sorelline, farà il tifo per Ciro. In attesa che l'attaccante di Torre Annunziata torni a indossare la maglia della Lazio. Nel frattempo però mamma Jessica ha postato una bella foto sul proprio profilo Instagram che ritrae l'ultimo arrivato con un completino davvero speciale con la scritta 'Io tifo Lazio', con tanto di cuore biancoceleste. Perché è sempre giusto ricordare la propria squadra.

LAZIO, IL RIASSUNTO DELLA GIORNATA A FORMELLO

ITALIA - GRECIA, LE PROBABILI FORMAZIONI CON IMMOBILE E ACERBI

CLICCA QUI PER TORBNARE ALLA HOME PAGE