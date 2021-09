Italia, la Fifa celebra il record degli azzurri ma dimentica Immobile - FOTO

L'Italia di Roberto Mancini non è riuscita a battere la Svizzera. Il pareggio di Basilea, dopo quello con la Bulgaria, complica un po' la corsa degli azzurri che restano tuttavia in testa al girone di qualificazione verso il Mondiale in Qatar. Il pari di ieri, tuttavia, permette ai ragazzi di Mancini di ritoccare un ulteriore record arrivando a 36 risultati utili senza sconfitte. Un primato importante per la Nazionale che è stato celebrato anche dalla Fifa. Il massimo organo del calcio ha dedicato una vignetta alla nostra nazionale. "Imbattibili" ci definisce la Fifa e nella foto ci sono Mancini, Vialli, Locatelli, Chiesa, Donnarumma, Verratti, Barella, Chiellini, Bernardeschi, Spinazzola, Jorginho, Bonucci e Insigne. Non manca qualcuno? Sì, esatto non c'è Ciro Immobile. L'ex Scarpa d'Oro, da mesi incredibilmente sul banco degli imputati per qualche non precisato motivo, non figura nella foto. Una campagna che continua a vedere l'attaccante della Lazio come il responsabile numero uno quando le cose non vanno bene. Una situazione a tratti stucchevole ed esagerata per i valori del bomber che non ha nulla da dimostrare e per cui, se ancora ci fossero dei dubbi, parlano i numeri.