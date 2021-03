La Lazio contro il razzismo, lanciata la canzone “I have a dream” - VIDEO

Prosegue la campagna della Serie A, e in particolare della Lazio, contro il razzismo. La società biancoceleste ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che sostiene la lotta al razzismo nel mondo del calcio in generale. In collaborazione con BuuBall, il club capitolino ha lanciato la canzone "I have a dream", in onore delle famosissime parole pronunciate da Martin Luther King durante il discorso del 28 agosto 1963. Tanti i calciatori biancocelesti presenti nel video: Reina, Milinkovic, Patric, Immobile, Parolo, Andreas Pereira e Correa.