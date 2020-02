La Lazio punta il traguardo: “Mese nuovo, stesso obiettivo” - FOTO

È stato scelto Lazzari, non a caso, come uomo-copertina di Lazio - Spal. Per il suo passato a Ferrara? Non solo. Manuel è un treno, corre - e a volte scivola, dannate talpe - verso l'obiettivo. Si rialza, lo punta e lo fa suo. Determinato come devono esserlo tutti i biancocelesti, all'alba di febbraio. La Lazio si è messa alle spalle il primo mese del nuovo anno senza troppi patemi d'animo, e non era facile. L'eliminazione di coppa contro il Napoli brucia, ma in campionato sono arrivate solo vittorie e un punto prezioso nel derby contro la Roma. Ora si sfoglia una pagina del calendario, che si fa denso di appuntamenti, ricco di insidie. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare Spal, Verona e Parma in serie. Poi il big match con l'Inter e gli impegni non banali contro Genoa (a Marassi) e Bologna. E si chiude in ciclo, a marzo arriva l'Atalanta. Sarà fondamentale allora tenere sempre bene a mente il traguardo, idealizzarlo e renderlo concreto: “Mese nuovo, stesso obiettivo”, scrive la società sui social. C'è Lazzari in copertina a confermarlo.

Mese nuovo. Stesso obiettivo.

