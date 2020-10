La Lazio si prepara alla Champions: "Pronti a tornare in scena" - FOTO

La vittoria di sabato contro il Bologna è già stata archiviata. La Lazio domani scenderà di nuovo in campo nella sfida Champions contro il Bruges. I biancoceleste partiranno oggi alla volta del Belgio e affronteranno la seconda gara della competizione dopo aver vinto la prima in casa battendo per 3-1 il Borussia Dortmund. Questo il post della società: "Pronti a tornare in scena".

