Lalaziosiamonoi.it sbarca su Tik Tok: partecipa alla nostra challenge

Lalaziosiamonoi.it sbarca anche su Tik Tok. Il social network del momento non poteva non ospitare i nostri contenuti. Le esultanze di Alessandro Zappulla, le interviste e i video esclusivi e divertenti da oggi saranno disponibili anche sulla nuova app. Il primo video è per la nostra esultanza al gol di Milinkovic nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Partecipate alla nostra challenge e imitate l'urlo "IL BULLDOZER" del direttore o semplicemente fateci vedere come avete esultato al gol di Sergej e taggate Lalaziosiamonoi. I migliori saranno condivisi sui social ufficiali. Non siate timidi e fate finire i nostri contenuti nei per te. Ogni settimana ci saranno delle novità. Cosa state aspettando? Correte a seguirci

