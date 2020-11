Lazio, 2 anni fa l'esordio di Armini: il ricordo del giocatore sui social - FOTO

Era il 29 novembre del 2018 quando Nicolò Armini scese in campo per la prima volta con la maglia della Lazio. La squadra di Inzaghi era impegnata in Europa League contro l’Apollon Limassol, match poi perso 2-0 dai capitolini, e all'85' minuto il tecnico decise di mandare in campo il giovane difensore. A distanza di due anni e un giorno, il giocatore biancoceleste ha ricordato quel momento speciale per la sua carriera. Ecco la foto postata sulle sue stories Instagram.