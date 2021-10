Lazio, 29 candeline per Akpa Akpro: gli auguri social della società - FOTO

Giornata di festa per Jean-Daniel Akpa Akpro. Oggi il centrocampista biancoceleste spegne 29 candeline. L'ivoriano nel club capitolino ha collezionato la sua prima rete assoluta con l'aquila sul petto in Champions League contro il Borussia Dortmund, gara poi vinta per 3-1. In questa giornata per lui speciale proprio la società ha voluto festeggiare il centrocampista augurandogli buon compleanno su Instagram. Ecco cosa recita il post: "Buon compleanno a @akpajd, che oggi spegne 29 candeline!". Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, tanti auguri Akpa.