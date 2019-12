Lazio, Acerbi: “Non moriamo mai”. Poi, il siparietto con Immobile… - FT

Una vittoria ottenuta con la voglia di non mollare mai. Tre punti che pesano come un macigno e che confermano la terza posizione della Lazio in classifica. Tante emozioni per i tifosi presenti alla Sardegna Arena e per quelli che si sono dovuti accontentare di seguire lo spettacolo dai divano di casa. Al triplice fischio dell’arbitro Maresca, sono arrivati i post social di alcuni biancocelesti. Francesco Acerbi, per esempio, ha pubblicato su Instagram un’immagine del match, accompagnandola con un breve messaggio: “Il calcio è uno sport bellissimo, grande vittoria all’ultimo secondo. Non moriamo mai”. Poi, rivolgendosi a Immobile, presente nello scatto condiviso: “Sei bello Cirù”. Puntuale la risposta del bomber campano: “Tu sei bellissimo”. In casa Lazio, oltre all’entusiasmo, c’è amore nell’aria…

