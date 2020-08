Lazio, aperto il sondaggio per il miglior gol della stagione: ecco come votare - VD

È stata un'annata entusiasmante quella della Lazio. La squadra di Inzaghi ha regalato spettacolo, chiudendo con la seconda miglior difesa della Serie A e con l'attaccante più prolifico in tutti i campionati europei. Sono stati tanti i gol fatti, ben 79, alcuni dei quali di ottima fattura. La società ha voluto aprire un sondaggio sui propri social per decretare la rete più bella della stagione, chiedendo ai propri tifosi di votare. Per farlo basta andare sulle stories Instagram del profilo biancoceleste ed esprimere la propria preferenza.

⭐️ Goal of the Season ⭐️

Vota il tuo preferito ⤵️



1️⃣ Radu 🆚 Genoa

2️⃣ Correa 🆚 Atalanta

3️⃣ Acerbi 🆚 Torino

4️⃣ Immobile 🆚 Milan

5️⃣ Milinkovic 🆚 Juventus

6️⃣ Caicedo 🆚 Cagliari

7️⃣ Cataldi 🆚 Juventus

8️⃣ Marusic 🆚 Genoa

9️⃣ Immobile 🆚 Hellas Verona

Milinkovic 🆚 Atalanta pic.twitter.com/2WEikjWkab — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 12, 2020

