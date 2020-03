Lazio, Armini sfida i followers a palleggiare con la carta igienica - VD

Tutti chiusi in casa per arginare il contagio da coronavirus, sui social impazzano le cosiddette challenge, sfide ideate per passare il tempo e per sensibilizzare su alcuni temi, in questo caso ovviamente la lotta contro il Covid-19. Dopo quella lanciata da Acerbi e raccolta da tanti altri giocatori della Lazio e non solo, anche il capitano della Primavera biancoceleste Nicolò Armini sfida i followers sui social: bisogna sempre palleggiare, ma stavolta con un rotolo di carta igienica. Il messaggio lanciato in accompagnamento è quello, sacrosanto, di restare in casa per aiutare l'Italia ad uscire da questo momento drammatico. L'Arminichallenge è lanciata, c'è tutto il tempo per raccoglierla.

