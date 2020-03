Lazio, la sfida di Acerbi, Immobile e Cataldi per supportare gli ospedali italiani - VD

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Anche Danilo Cataldi ha risposto all'appello, mostrando ai proprio followers la sua abilità nel giocare con la palla di suo figlio: "Mi raccomando, cerchiamo tutti di fare una donazione per aiutare gli ospedali italiani in questo momento". I prossimi? Luis Alberto, Milinkovic e Correa.

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, tanti personaggi famosi stanno 'utilizzando' la loro visibilità per aiutare gli ospedali italiani ed invitare i propri seguaci a fare altrettanto. Francesco Acerbi ha accettato la sfida di 'Che fatica la vita da bomber', pubblicando un video in cui tenta di fare qualche palleggio con una palla da palestra. Il difensore della Lazio ha poi chiamato in causa altri colleghi, nominando Danilo Cataldi, Manuel Lazzari e Ciro Immobile. Quest'ultimo ha prontamente risposto all'amico, condividendo anche lui con i propri followers le sue giocate con un coniglio di peluche. L'attaccante ha invitato, a sua volta, Gollini, Pellegrini e Caputo, a fare lo stesso.

