Lazio, avanti con Sarri: tifosi scatenati sui social - FOTO

© foto di Image Sport

Lunga vita al Comandante! Maurizio Sarri ha esteso il suo contratto con la Lazio fino al 2025. Una grande notizia per tutto l'ambiente che ha grande fiducia nel tecnico arrivato la scorsa estate e che ha dato inizio a un lungo percorso. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri ma il mondo biancoceleste è ancora in festa per il grande annuncio. Il club ha postato sui social una gallery di Sarri nel corso di questa stagione. Tra i commenti tifosi scatenati che elogiano e caricano il proprio mister in vista della nuova stagione. "È il miglior modo per iniziare il weekend" scrive la società" e la tifoseria è d'accordo. La sezione commenti è stata invasa da messaggi come" Comandante", "Daje Mister" e tantissime emoticon di sigarette.