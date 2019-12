Lazio, Berisha stringe la Supercoppa: "La più bella sensazione di sempre!" - FOTO

Aria di Natale, aria di Supercoppa italiana. Difficile non pensare alla straordinaria serata che ha visto la Lazio alzare in cielo un altro trofeo. Un'emozione unica per tutti, compresi i protagonisti in campo. Anche chi quest'anno ha dato meno il suo contributo non ha potuto che gioire. Berisha si è goduto ogni singolo istante del post partita, festeggiando con i propri compagni. Sul proprio profilo Instagram si è immortalato con la coppa tra le mani: "Campioni! La più bella sensazione di sempre, quella per cui lavori tutto l'anno". Speriamo che di giorni così, i calciatori della Lazio possano viverne tanti.

