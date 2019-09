Lazio, Caicedo e il deja-vu con il gol del derby: "Lo ha fatto di nuovo"

LAZIO SOCIAL - “Quello di oggi (ieri, ndr) mi ha ricordato il gol al derby". Lo ha detto lo stesso Felipe Caicedo al termine del match, la rete firmata all'Olimpico con il Genoa è un dejavu. Lo scorso marzo, infatti, l'ecuadoriano realizzò un gol molto simile nel derby contro la Roma. Cambia la porta, stavolta è arrivato sotto la Nord, e gli avversari, ma la dinamica è la stessa. Inserimento, scatto bruciante, dribbling sul portiere e appoggio in rete. Una similitudine che non è sfuggita nemmeno alla Lazio che nel consueto post del lunedì per caricare i tifosi biancoceleste ha messo le due immagini a confronto. Ad accompagnare le due immagini c'è anche la frase: "O mio dio, Caicedo lo ha fatto ancora".

