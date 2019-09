Lazio - Genoa, Caicedo: "Il gol mi ha ricordato quello contro la Roma..."

Un pomeriggio di festa per allontanare delusioni e malumori. All’Olimpico la Lazio domina il Genoa e si porta sesta a dieci punti. Milinkovic e Radu nel primo tempo, Caicedo e Immobile nella ripresa: dopo la sconfitta di Milano i biancocelesti ritrovano cinismo e vittoria. Questa la soddisfazione dell’ecuadoriano ai microfoni di Lazio Style Channel: “Quello di oggi mi ha ricordato il gol al derby. Sono molto contento per aver aiutato la squadra: avevamo bisogno dei tre punti e non era semplice dopo San Siro. Le parole di Inzaghi? Fa piacere, mi faccio trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Dobbiamo continuare a lavorare, ognuno sa quello che deve fare. Oggi è toccato è me, siamo una squadra unita. Contro l’Inter non eravamo stati lucidi. Sappiamo dove migliorare. Abbiamo tanta qualità ed è divertente giocare, è facile anche entrare nel gioco della squadra. A me piace abbassarmi per cercare la giocata, ma il mister vuole i gol e quindi devo pensare a fare meno assist. Oggi ho avuto un’opportunità e il mio primo pensiero era segnare. Devo fare la differenza sotto porta, ma poi se c’è la possibilità di fare anche assist ben venga”.