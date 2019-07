Lazio, Capanni saluta: "Grazie a tutti, l'aquila sarà sempre nel mio cuore!" - FOTO

Luan Capanni non vestirà la maglia della Lazio nella prossima stagione. Dopo un buon campionato con la Primavera, e l'esordio anche in prima squadra, l'attaccante prenderà un'altra strada. Su Instagram il calciatore ha voluto lasciare un pensiero per sottolineare il bel ricordo che conserverà di questa avventura in biancoceleste: "Purtroppo nel calcio devono essere prese alcune decisioni, è stato un anno bellissimo in questo grande club. Per me è stato un piacere lavorare con tutti i dipendenti, gli atleti e le persone che mi hanno aiutato a crescere a Formello. Grazie per il supporto dei tifosi e degli amici con cui ho legato l'anno scorso. L'aquila sarà sempre nel miio cuore e grazie per tutto!".

