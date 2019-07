Calciomercato Lazio, Cataldi ha rinnovato: manca solo l'ufficialità

Danilo Cataldi ancora alla Lazio. Il rinnovo per il centrocampista è arrivato in queste ore: ha firmato sino al 2024. A riportare la notizia è Sky Sport, che parla di un nuovo contratto siglato, come già si vociferava da qualche settimana. Il vecchio accordo sarebbe scaduto nel 2020. Per sancire il tutto manca solo l’ufficialità. Danilo sarà ancora parte importante del progetto biancoceleste. Dopo la Primavera, l’esordio con la prima squadra e i prestiti a Genoa e Benevento, rimarrà a Formello ancora per un po’. D’altronde è la sua casa.

