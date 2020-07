Lazio, carica social: "Torniamo a casa, riprendiamo il cammino" - FOTO

La Lazio tornerà in campo oggi pomeriggio, per l'unico match che i biancocelesti giocheranno alle 17:15, nella sfida contro il Sassuolo in programma allo stadio Olimpico. Eppure l'ultimo ricordo tra le mura amiche è quello amaro della gara contro il Milan, solo una settimana fa. Dopo quel ko è arrivato quello ancora più amaro di Lecce ma oggi la squadra è chiamata ad una reazione e a riprendere quella marcia iniziata a settembre. Così la società sui social si prepara alla gara: "Torniamo a casa, riprendiamo il cammino", un messaggio semplice quanto diretto.

️ M A T C H D A Y

Torniamo a casa. Riprendiamo il cammino.#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/wX46gF0Y63 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 11, 2020

