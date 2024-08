Lazio, Castellanos esulta sui social: "Grande lavoro di squadra!" - FOTO

Una partita perfetta quella di Castellanos che contro il Venezia è fondamentale per guidare la Lazio alla ribalta, dopo il gol del momentaneo vantaggio di Andersen. È il Taty a sbloccare la sfida e a guadagnarsi il rigore che, realizzato da Zaccagni, vale il momentaneo 2-1. Una partita che sarebbe stata ancor più di spessore se quei due legni, colpiti nel secondo tempo, si fossero trasformati in gol permettendogli di portarsi a casa il pallone. Una prestazione omaggiata anche sui social dallo stesso Castellanos che, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: "Prima vittoria in casa, grande lavoro del gruppo. Continuiamo lavorando". Suonando la carica in vista dei prossimi impegni.