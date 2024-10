Lazio, Castellanos ricorda Maradona: la dedica social per la leggenda - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Da argentino non poteva esimersi il Taty Castellanos da reputare quello che probabilmente in patria è considerato un giorno di pari importanza al Natale. Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 64 anni, motivo per cui l'attaccante della Lazio, per celebrare il giorno in cui è nato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due storie: nella prima una foto del 'Dios' con scritto "Eterno" e nella seconda uno scatto delle sue gambe, sul quale ha aggiunto un numero 10, sempre indossato da Diego Maradona.