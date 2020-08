Lazio, Correa celebra l’obiettivo Champions sui social - FOTO

Finisce qui la stagione della Lazio che dopo 13 anni torna in Champions League grazie al quarto posto e i 78 punti in classifica. Una stagione esaltante che nonostante il post lockdown deve essere positiva per gli uomini di Inzaghi soprattutto per l'obiettivo stagionale raggiunto. Proprio questo ha voluto celebrare Correa in un post pubblicato sui social.

Lazio, cala il sipario: grazie ragazzi per un anno da Champions!

