Lazio, dieci anni fa il primo volo di Olympia all'Olimpico - VIDEO

Nessuna squadra in Italia ha il privilegio di vedere il suo simbolo storico in carne ed ossa. Nessuna, tranne la Lazio e la sua aquila simbolo da 120 anni della grandezza di Roma e dei colori biancocelesti. Dieci anni fa poi tutto questo è diventato realtà e accompagna ogni partita all'Olimpico. Prima dell'inizio il volo di Olympia fa alzare a tutto lo stadio gli occhi al cielo per ammirarla. Oggi sono dieci anni che il suo volteggiare accompagna la Lazio e la società ha deciso di omaggiarla con un video sui social: "L’aquila. Il nostro simbolo. L'emblema della grandezza di Roma. Dieci anni dal primo volo di Olympia allo Stadio Olimpico".

