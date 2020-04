Lazio, due anni fa la sconfitta di Salisburgo. E Berisha ricondivide le storie della sua ex squadra

Insieme a Lazio-Inter del mese successivo, la delusione più grande dell'era Inzaghi. Esattamente due anni fa, il 12 aprile 2018, la Lazio crollava a Salisburgo 4-1 abbandonando l'Europa League dopo aver avuto la semifinale in tasca. I biancocelesti, forti del 4-2 dell'Olimpico, alla Red Bull Arena erano passati in vantaggio al 55esimo con Immobile. Troppo presto per rilassarsi e correre con la testa al derby contro la Roma in programma a giorni. Gli austriaci pareggiarono subito con Dabbur, prima di approfittare di un clamoroso blackout per segnare tre gol in quattro minuti. Attraverso il proprio profilo Instagram, il Salisburgo ha rivissuto quella infausta notte per la Lazio con una diretta dei momenti più importanti: dal riscaldamento ai festeggiamenti successivi. Proprio come se il match si fosse giocato questa sera. Il problema? Che due delle storie, quelle relative ai gol dell'1-1 e del 2-1 di Haidara, sono state ricondivise anche da Valon Berisha, in campo quel giorno con la maglia biancorossa e oggi in prestito al Fortuna Dusseldorf proprio dai capitolini. Un gesto che molti tifosi laziali, ovviamente, non hanno gradito.

