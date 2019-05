Lazio, è sempre 26 maggio: "Questo è il giorno dei giorni!" - VIDEO

LAZIO 26 MAGGIO - Non è un giorno come un altro il 26 maggio. Sei anni fa la Lazio alzava al cielo la sesta Coppa Italia della sua storia e lo faceva allo stadio Olimpico sconfiggendo in finale la Roma. Una partita che ha fatto storia e ha permesso ai ragazzi di Petkovic di entrare per sempre nei cuori dei tifosi biancocelesti. Una giornata magica per la prima squadra della Capitale che si è presa tutto in un pomeriggio magico. Il cross di Candreva, la smanacciata di Lobont e il destro di Lulic che permette a Mauri di alzare al cielo il trofeo. Sei anni dopo i tifosi hanno celebrato l'anniversario con uno striscione al Colosseo, mentre la società ha pubblicato un video sui canali ufficiali. Un minuto che racchiude le immagini più belle di quella giornata sulle note di Morning Glory degli Oasis, brano che accompagnò le aquile in campo al momento del riscaldamento. Un video tutto da vivere perché come scrive il club: "Oggi è il 26 maggio: questo è il giorno dei giorni!".

