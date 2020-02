Lazio, Elisa Cataldi freme: "Danilo, basta vedere le partite con te!" - FOTO

La Lazio tiene sulle corde i suoi tifosi fino alla fine, con il Verona è 0 a 0 al triplice fischio. Grande risposta del pubblico allo stadio, che non ha mai smesso di sostenere la squadra. Anche Cataldi, ovviamente, era presente per seguire i suoi compagni. Il centrocampista biancoceleste è ancora ai box, sta ultimando il protocollo dopo la lesione al polpaccio destro. Vicino a lui la dolce metà Elisa Liberati, che su Instagram ha pubblicato una foto molto simpatica: "Mi sono stufata di vedere le partite con te, muoviti!". Anche lei non vede l'ora che Cataldi possa tornare in campo. Così come tutti i tifosi della Lazio.

