Lazio, Escalante: "Tutti insieme per questa maglia" - FOTO

"Grande Lazio! Tutti insieme per questa maglia". E' questo ormai il pensiero che ha espresso Escalante su Instagram dopo la vittoria con il Napoli e che accomuna tutti i giocatori biancocelesti, dai senatori ai nuovi arrivati. Tutti insieme per la Lazio, solo così si possono raggiungere i grandi obiettivi, stasera si è visto. La squadra di Inzaghi ha giocato bene, come una macchina dove tutti gli ingranaggi girano senza intoppi. Il motore pulsante di questa macchina è stato il centrocampista argentino, che in assenza di Leiva non si è fatto trovare impreparato e ha giocato in maniera ordinata e senza sbavature.