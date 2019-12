Lazio Eternal Wonders: Immobile veste i panni del promoter - VIDEO

Giorno di Supercoppa, giorno di un nuovo video di “Lazio Eternal Wonders”. Per promuovere la Regione Lazio, questa volta la società si è affidata al proprio bomber di razza: “Ciao, sono Ciro Immobile. In campo mi muovo molto, e anche per tutto il Lazio”. Ok, un po' trash. Però divertente: “Questa è una regione tutta da scoprire” - continua l'attaccante - “Penso al castello di Santa Severa: bello come un gol in rovesciata. Nel Lazio poi si mangia benissimo. Scegliere tra una tiella di Gaeta e un piatto di carciofi alla romana, è una bella partita”. Mai quanto una di Supercoppa, ma quasi - concediamoglielo - come Juventus - Lazio di questa sera (ore 17:45 italiane, ndr).

