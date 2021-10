Lazio-Fiorentina, l’uomo partita Pedro: “Tutti insieme” - FOTO

Uno-due tra Immobile e Milinkovic con il serbo che serve Pedro tutto solo in area di rigore. Lo spagnolo controlla a seguire e scarica un missile mancino che si insacca all'incrocio dei pali, non può nulla Terracciano. È il numero 9 il protagonista della serata tra Lazio e Fiorentina. La sua rete ha spento le polemiche in casa biancoceleste e consegnato i tre punti a Sarri. L'ex Chelsea e Barcellona ha espresso tutta la sua soddisfazione con un posta sui suoi canali social: "Tutti insieme, forza Lazio".