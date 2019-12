Lazio, il club celebra la Coppa Italia. Romulo commenta: "Che bel ricordo" - FOTO

Breve ma intensa l'avventura di Romulo alla Lazio. Il calciatore brasiliano, durante i sei mesi in biancoceleste, ha avuto anche la fortuna di arricchire il proprio palmarès con la Coppa Italia alzata al cielo lo scorso 15 maggio. Romulo quella finale contro l'Atalanta l'ha vissuta dalla panchina, ma il ricordo della vittoria difficilmente gli passerà di mente. Oggi infatti la Lazio ha postato sul proprio account Instagram una foto celebrativa di quella giornata, e l'attuale giocatore del Brescia ha commentato: "Che bel ricordo!". Romulo già in passato, attraverso i social, aveva mostrato un forte attaccamento ai colori biancocelesti: d'altronde chi passa alla Lazio non può che mantenere un dolce ricordo per questi colori.