Lazio, il derby vinto è storia: anche la Uefa ti celebra - FOTO

Lazio, in Europa è ancora più bello. Sarri surclassa la Roma per 3-2 e conquista il derby, quello più sentito d'Italia. Tra le varie stracittadine dei campionati europei, la sfida 'tutta capitolina' è conosciuta in tutto il mondo. D'altronde, un match così infuocato è impossibile che passi inosservato. Anche la UEFA infatti ha celebrato il trionfo della Lazio sulla Roma di Mourinho, tramite Instagram sull'account dell'Europa League. "Derby delizia per la Lazio!" si legge nel post accompagnato dagli scatti più emozionanti della serata. Il derby è biancoceleste e anche in Europa la Lazio è storia.

