Lazio, il post social sul caldo: "Tutti come Romagnoli" - FOTO

L'estate in Italia è rovente. In tutto il paese si stanno toccando picchi fino a 40 gradi. La Lazio, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto scherzarci su: una foto del nuovo acquisto Alessio Romagnoli che si sciacqua la faccia. In aggiunta la didascalia: "Tutti noi in questo momento...". La prima giornata di campionato sarà il 14 agosto e sicuramente le temperatura per quella data non calerà drasticamente. Ciò non spaventa i tifosi della Lazio che continuano ad acquistare gli abbonamenti per riempire l'Olimpico sin da subito e rendere l'ambiente ancor più caldo.