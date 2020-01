Lazio, il ruggito di Acerbi: “Non moriamo mai!” - FOTO

C'è chi sta sotto la luce dei riflettori. Segnando doppiette, dispensando assist. Guadagnando rigori. E chi con il suo lavoro silenzioso “tira la carretta” ogni partita. Novanta minuti alla volta: duro lavoro e pedalare. È lo stile di vita, il credo, di Francesco Acerbi. Che in campo comanda senza straparlare, e fuori ruggisce: “Sempre all'ultimo minuto. Non moriamo mai!”. La Lazio sta diventando squadra matura, consapevole. Una crescita passata anche e soprattutto dal lavoro sotto traccia dei suoi leader. Non mollare mai, senza proclami. Questo è finora il grande capolavoro di Inzaghi e dei suoi ragazzi.

