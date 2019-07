Lazio, Immobile a Jessica: "Il mio amore per te non cambierà mai" - FOTO

Il romanticismo che lo contraddistingue è uno dei suoi aspetti che i tifosi della Lazio apprezzano di più. I messaggi d'amore che Ciro Immobile dedica alla sua Jessica su Instagram ricevono sempre centinaia di "cuori". Oggi, poi, il bomber biancoceleste ha superato se stesso. La moglie festeggia il compleanno e lui, dal ritiro di Auronzo, non fa che pensare a lei: "Anche se il mondo è molto veloce e la maggior parte delle cose cambiano spesso, so che il mio amore per te non cambierà mai", le ha scritto sul social network. E ancora: "Sei unica! Ti auguro di realizzare tutto quello che il tuo cuore desidera. Ti amo!".

LAZIO, LE PAROLE DEL DOTTOR MORELLI

LAZIO, QUINTO GIORNO DI RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE