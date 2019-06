Lazio, Immobile chiede aiuto al bambino in arrivo: “Fai presto, sono 3 contro 1"

Quando parte un contropiede e chi attacca lo fa in 3 contro 1, beh, per la difesa sono guai. Capita, però, che il recupero lampo di un altro difensore riesca a sventare il pericolo nel più proverbiale dei “salvataggi in corner”. Un 2 contro 3 inaspettatamente vincente per la parte in svantaggio numerico. Ora, Ciro Immobile - almeno in campo - non dev'essersi mai trovato in una tale circostanza a difesa della propria porta, ma questa condizione di inferiorità numerica la vive comunque tutti i giorni sulla propria pelle. Un trio micidiale quello delle sue donne di casa, la moglie Jessica e le figlie Michela e Giorgia, contro il quale è difficile trovare scampo. Almeno per i prossimi due mesi, al termine dei quali la nascita del suo terzo figlio (il primo maschio) spezzerà questa egemonia: “Ti aspettiamo piccolo, fai presto che serve una mano. Qua sono 3 contro 1”. Così Immobile ha lanciato il proprio simpatico grido d'aiuto su Instagram, ricevendo la pronta risposta di Jessica: “Siamo sempre in superiorità numerica però”. Vero, ma almeno la speranza per Ciro sarà quella si salvarsi in calcio d'angolo. Di seguito, ecco la foto e i commenti divertiti dei due coniugi su Instagram.

