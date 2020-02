Lazio, Immobile e Jessica fanno i piccioncini: Acerbi si ingelosisce... - FOTO

Intrecci amorosi, una vera soap opera tutta da gustare. Acerbi - Immobile - Jessica. Il triangolo no, non l'avevo considerato. E chi in questo momento non ama Ciro alla follia? Devono dividerselo, il leone e la dolce Melena. Su Instagram i signori Immobile hanno pubblicato un video che li riprende durante una serie di baci e gesti affettuosi, con tutta la famiglia al seguito. Ed ecco che il difensore si mette in mezzo tra i commenti del post: una serie di "faccine" arrabbiate. Subito Jessica Melena ha placato gli animi: "Dai che al campo è tutto tuo!". Tattica vincente, perchè subito Acerbi si è ripreso: "Ok, allora va bene!". Un rapporto idilliaco tra l'attaccante e l'ex Sassuolo, che sul prato verde si trovano a meraviglia. Fuori dal rettangolo di gioco, ovviamente, c'è Jessica a scaldare il cuore di Immobile.

