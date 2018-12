Lazio, Immobile scherza con Lotito: “Il presidente giudica il mio nuovo look” - FOTO

La Lazio ieri si è riunita per la cena di Natale e, ovviamente, fra i partecipanti c’era Ciro Immobile. L’attaccante ha messo in mostra il suo nuovo look ed ha voluto scherzarci sopra. Il campano - attraverso le sue storie di Instagram- ha pubblicato una sua foto vicino al presidente Lotito. Il patron biancoceleste guarda il calciatore e sembra scrutarlo con attenzione. Immobile a questo scatto ha aggiunto una didascalia simpatica: “Il presidente sta dando un giudizio sul nuovo look”.