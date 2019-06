Lazio, Immobile si allena e pensa al mare di Capri: il suo contributo a Run For The Oceans

Correre per salvaguardare il mare di tutto il mondo: lo fa Ciro Immobile e lo imitano tutti coloro che venerdì 14 giugno - a Milano - prenderanno parte all’evento Run For The Oceans promosso da Adidas Italia e da Parley for the Oceans. Come spiega l’attaccante della Lazio in un post Instagram, chi ha a cuore il futuro dei nostri oceani correrà a soli scopi solidali e non competitivi. Chi, invece, non potrà raggiungere il capoluogo lombardo, avrà comunque la possibilità di dare il suo contributo alla causa. Ecco come: fino al 16 giugno Adidas donerà all’associazione Parley for the Oceans un dollaro per ogni chilometro corso e registrato sull’applicazione Runtastic. Ciro, che non potrà essere a Milano, a distanza correrà per il suo mare del cuore, quello di Capri: “è uno dei miei posti preferiti, mi allenerò anche per lui”, ha scritto sul social network.

LAZIO, SITUAZIONE CATALDI

LAZIO, RINNOVO TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE