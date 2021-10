Lazio – Inter, chi è stato il migliore in campo? I candidati – POST

Sabato la Lazio ha battuto l’Inter all’Olimpico per 3 a 1, una gara intensa e piena di emozioni. La società ha lanciato sui social il sondaggio per eleggere il migliore in campo. Quattro sono i candidati: Sergej Milinkovic Savic, Felipe Anderson, Ciro Immobile e Patric. I primi tre sono stati protagonisti delle reti che hanno permesso ai biancocelesti di conquistare i tre punti mentre lo spagnolo si è guadagnato il penalty della rimonta.

#LazioInter

È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo della sfida ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 18, 2021

