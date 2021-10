Lazio – Inter, déjà-vu Immobile: rigore e rimonta come nel 2020

La Lazio ha battuto l’Inter 3 a 1, il gol della rimonta porta il nome di Ciro Immobile che è stato infallibile dal dischetto. Un gol che sa di deja vu. Infatti, il capitano biancoceleste anche nella gara di ritorno della passata stagione contro i nerazzurri ha siglato il gol della rimonta calciando un rigore. La società ha ricordato questo momento condividendo sui profili social un video con i due penalty a confronto e ha scritto: “Stesso rigore. Stesso realizzatore. Stesso finale”

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 🆚 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Same penalty. Same scorer. Same final 🤩#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/YnUDm81SQt