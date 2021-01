Lazio, l'azione che porta al 3-0 sembra telecomandata: "Vi presentiamo il nostro trailer per videogiochi" - VIDEO

Per la definizione di partita perfetta vedere la gara interpretata dalla Lazio ieri sera. Una Roma dominata sotto ogni aspetto e in ogni centimetro di campo. Se poi la definizione non è abbastanza si può vedere anche un filmato che raccoglie in poco meno di un minuto l'essenza del match, ovvero l'azione che porta al definitivo 3-0. Un giro palla impressionante che manda in bambola tutti i giallorossi in campo: 22 passaggi consecutivi che culminano con l'assist di Akpa Akpro e la rete di Luis Alberto. La società ha pubblicato il tutto sui suoi canali social: "Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo trailer per videogiochi".

Derby, la Lazio attacca e poi gestisce: come cambia il possesso palla dopo il gol di Immobile

Luis Alberto, la dedica della moglie: "La magia la metti sempre tu" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE